Polen houdt Zweden in toom en plaatst zich voor ’Qatar’

Polen was automatisch geplaatst voor de finale van de play-offs. Het land was in eerste instantie gekoppeld aan Rusland, maar doordat die ploeg werd uitgesloten van deelname aan het WK werd een enkel duel tegen Zweden de laatste horde richting Qatar.

De wedstrijd was niet in de laatste plaats een duel tussen Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic. Beide spitsen op leeftijd, de een overigens wat meer dan de ander, scoorden namelijk nog nooit op een WK en wisten dus dat dat in Qatar zou moeten gebeuren. Lewandowski had behoorlijke invloed op de Poolse poging tot plaatsing voor het toernooi, want hij startte met de aanvoerdersband om zijn arm in de basis van het elftal van coach Czeslaw Michniewicz. Ibrahimovic moest het op zijn beurt doen met een plek op de reservebank.

Beide ploegen maakten er van meet af aan een open duel van, al was het Zweden dat de beste mogelijkheden noteerde. Zo was Emil Forsberg na een ruim kwartier voetballen dicht bij de openingstreffer en toonde ook Alexander Isak, oud-Willem II’er, zich aanvallend gretig.

Alexander Isak (r.) Ⓒ ANP/HH

Waar de eerste helft nog doelpuntloos eindigde, daar begon de tweede helft met veel spektakel. Koud uit de kleedkamer werd invaller Grzegorz Krychowiak wild naar het gras gewerkt, waarop arbiter Daniele Orsato gedecideerd naar de stip wees. De VAR bekeek het moment kort, maar zag al snel dat de beslissing op het veld de juiste was. Vanaf elf meter was het, vanzelfsprekend, Lewandowski die zijn land een droomstart van het tweede bedrijf bezorgde.

Met die tegentreffer moest Zweden aan de bak om haar WK-droom niet te zien vervliegen, maar in paniek raken deed de ploeg van Janne Andersson nog niet. Het bleef verzorgd voetballen, vond daarbij de ruimte tussen de linies, maar toonde in de buurt van het doel van Wojciech Szczesny nauwelijks haar tanden.

Polen kon daardoor gaan loeren op een ruimere voorsprong. Die kwam er, doordat Piotr Zielinski kon profiteren van ongekend geschutter in de Scandinavische achterhoede en onberispelijk raak schoot. Met nog een kleine twintig minuten te gaan leek het een schier onmogelijke opgave te zijn geworden voor Zweden om alsnog plaatsing af te dwingen, maar Andersson bracht tien minuten voor tijd met Ibrahimovic toch nog zijn joker in.

Potten breken kon de oud-gediende echter niet, waardoor Polen nog verder uit had kunnen lopen. Robin Olson voorkwam een grotere nachtmerrie voor Zweden, maar aan het inpakken van de koffers hoefde de ploeg niet meer te denken. Dat klusje is dit najaar voorbehouden aan Polen.