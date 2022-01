Manchester City houdt zegereeks in leven met benauwde winst op tiental Arsenal

De echte eerste goal van 2022 in het mondiale mannenvoetbal viel zaterdagochtend - Nederlandse tijd - in China, waar Liuyu Duan de score opende voor Shandong Taishan (eindstand 2-2). Om half 2 startten Arsenal en Manchester City in de jacht op het eerste doelpunt van het jaar op Europese grond. City begon aardig met die jacht, maar al snel nam Arsenal over en dat leverde na een halfuur de 1-0. Bukayo Saka schoot op aangeven van Kieran Tierney de openingstreffer tegen de touwen.

Na de pauze ging het echter in rap tempo mis voor The Gunners. Eerst mocht Riyad Mahrez aanleggen vanaf elf meter na een overtreding op Bernardo Silva. Dat deed de Algerijn succesvol. Vervolgens kreeg in een paar minuten tijd Gabriel twee keer geel. Toch leken The Citizens niet bij machte om hiet tiental van Arsenal op de knieën te krijgen. Maar in de derde minuut van de blessuretijd was het uiteindelijk Rodri die uit de kluts de winnende op het scorebord wist te krijgen.

Door de late zege heeft Manchester City nu een voorsprong van elf punten op Chelsea en twaalf op Liverpool. De concurrenten hebben wel respectievelijk een en twee duels minder gespeeld.

Bij Arsenal zat de Nederlander Albert Stuijvenberg op de bank als eindverantwoordelijke trainer vanwege een positieve coronatest van de Spaanse manager Mikel Arteta.