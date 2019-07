Sport Kort: Djokovic worstelt zich naar vierde ronde

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

20.16 uur: Novak Djokovic heeft zich met enige moeite door de derde ronde van Wimbledon gewerkt. De Servische nummer 1 van de wereld én titelverdediger in het Londense grand slam had drie uur nodig om zich te ontdoen van de Pool Hubert Hurkacz. Hij won in vier sets: 7-5 6-7 (5) 6-1 6-4.

19.34 uur: De WK-finale tussen Nederland en de Verenigde Staten staat zondag onder leiding van scheidsrechter Stéphanie Frappart. De 35-jarige Française floot eerder dit toernooi al de laatste groepswedstrijd van Oranje, in Reims tegen Canada. Frappart fluit in de Franse competitie al een aantal jaar profwedstrijden bij de mannen, in de lagere divisies. Komend seizoen debuteert ze in de Ligue 1, de hoogste klasse in Frankrijk.

17.37 uur: Doelman Eloy Room gaat aan de slag in de Verenigde Staten. Columbus Crew maakte de komst van de 30-jarige keeper van het nationale team van Curaçao vrijdag bekend. Room was afgelopen seizoen reservedoelman bij PSV. Zijn aflopende contract in Eindhoven werd niet verlengd. Room was twee jaar reservekeeper in Eindhoven. Daarvoor stond hij onder contract bij Vitesse. In totaal stond Room 160 keer onder de lat in de eredivisie. Met Vitesse won hij in 2017 de KNVB-beker. „We denken dat Eloy met zijn ervaring in het Europese voetbal en op internationaal niveau onze selectie een flinke kwaliteitsimpuls geeft”, zegt voorzitter Tim Bezbatchenko van Columbus. Room gaat eerst nog genieten van vakantie voordat hij aansluit bij de club uit de staat Ohio. Met Room onder de lat bereikte Curaçao vorige week de kwartfinales van de Gold Cup, waarin de Verenigde Staten te sterk was (1-0).

Frenkie de Jong is vrijdagochtend medisch gekeurd bij FC Barcelona. De 22-jarige middenvelder heeft alle tests goed doorlopen. De grote presentatie van de aanwinst van de Catalanen, die maximaal 86 miljoen euro kost, is vanavond rond 19:00 uur in Camp Nou.

17.17 uur: Guido Pella heeft voor een verrassing gezorgd op Wimbledon door Kevin Anderson uit te schakelen. De partij uit de derde ronde tussen de Argentijnse nummer 26 van de wereld en de finalist van vorig jaar eindigde in 6-4, 6-3, 7-6(4).

16.58 uur: FC Emmen heeft Leon Sopic gecontracteerd. De 18-jarige centrale verdediger uit Kroatië heeft overeenstemming bereikt voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar. Hij is afkomstig van de club Rudes uit zijn geboorteland. Sopic zegt zich te verheugen op de eredivisie. „Ik ken de Nederlandse competitie en FC Emmen kwam met een goed verhaal. Ik hoefde niet lang na te denken en ik verheug met op dit nieuwe avontuur.” Sopic is al de achtste nieuweling bij Emmen voor het komende seizoen.

16.32 uur: Sevilla heeft Sergio Reguilón op huurbasis overgenomen van Real Madrid. De 22-jarige linksback vult de ruimte in die ontstond na het vertrek van Quincy Promes naar Ajax. Promes speelde afgelopen seizoen voornamelijk als linkervleugelverdediger. Vorig seizoen was de doorbraak van Reguilón bij de ’Koninklijke’. De Spaanse back speelde 22 wedstrijden voor Real, maar moest sinds de komst van trainer Zinedine Zidane weer genoegen nemen met een plaats op de reservebank. Reguilón voegt zich nu voor de duur van één seizoen bij de nieuwe club van aanvaller Luuk de Jong.

16.12 uur: De Eredivisie voor vrouwen biedt komend seizoen ook een wedstrijd op zondagmiddag. De eerste is zondag 25 augustus een ontmoeting tussen VV Alkmaar en Ajax. De KNVB presenteerde vrijdag het competitieprogramma van de Eredivisie voor vrouwen en daaruit blijkt dat vrijdag de vaste speelavond blijft en de zondagmiddag erbij komt. De vrijdagavond krijgt drie duels, de vierde wedstrijd is op zondagmiddag. Alleen in de laatste twee speelrondes beginnen alle wedstrijden gelijktijdig en staan op vrijdag geprogrammeerd. De Eredivisie bestaat dit seizoen uit acht clubs. Landskampioen FC Twente start het seizoen vrijdag 23 augustus met een thuiswedstrijd tegen Excelsior Barendrecht. SC Heerenveen treft in de eerste speelronde thuis PSV, PEC Zwolle ontvangt ADO Den Haag.

13.54 uur: Rafik Zekhnini komt ook komend seizoen uit voor FC Twente. De eredivisieclub heeft een akkoord bereikt met Fiorentina om de 21-jarige Noorse aanvaller opnieuw voor een seizoen te huren. Vorig seizoen speelde Zekhnini 29 wedstrijden voor Twente en scoorde daarin zes keer.

12.22 uur: Charly Musonda speelt ook komend seizoen bij Vitesse. De 22-jarige Belg wordt opnieuw voor een jaar gehuurd van Chelsea. Musonda sluit vrijdagavond aan bij de selectie in Polen. Musonda kwam vorig seizoen ook uit voor Vitesse. De Belg raakte echter direct geblesseerd bij een oefenwedstrijd tegen FC Antwerp en kon pas op 12 mei in de derby tegen De Graafschap zijn debuut voor de Arnhemmers maken. „We weten dat Charly veel potentie heeft. Hopelijk haakt hij snel aan bij de selectie en gaat hij zijn niveau opnieuw halen”, zegt technisch directeur Mo Allach. „Ik ben enorm gebrand om de echte Charly Musonda te laten zien”, zegt de speler. „Afgelopen seizoen heb ik veel pech gehad met de blessure. Ik voel mij nu weer goed en wil laten zien dat ik van meerwaarde kan zijn.” Musonda is na Armando Obispo, Jay-Roy Grot en Tomáš Hájek de vierde versterking voor Vitesse.

10:47 uur: Golfster Anne van Dam is de Thornberry Creek LPGA Classic begonnen in de middenmoot. De Nederlandse prof voltooide haar eerste ronde op de baan in Oneida in Wisconsin in 69 slagen. Dat is drie slagen onder het baangemiddelde. Van Dam staat hiermee op een gedeelde 47e plaats. Van Dam sloeg vier birdies en één eagle. Daartegenover stonden drie bogeys. Aan de leiding gaat de Chinese Yu Liu. Ze ging rond in 62 slagen, tien onder het baangemiddelde.

10:04 uur: De Nederlandse handbalsters beginnen het WK handbal in Japan op 30 november tegen Slovenië. Oranje is ingedeeld in een groep met verder Noorwegen, Cuba, Angola en Servië. Nederland speelt op 2 december in Kumamoto tegen Angola en een dag later tegen Cuba. Op 5 december nemen de handbalsters het op tegen Servië en een dag later volgt de laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen. De Noorse handbalsters gelden als angstgegner voor Oranje. Ze versloegen Nederland in de WK-finale van 2015 en de EK-finale van 2016. De eerste drie uit de groep stromen door naar de hoofdronde.

08:16 uur: Voormalig wielrenner Jack Bobridge heeft een gevangenisstraf van 4 en een half jaar gekregen, melden Australische media. De 29-jarige Australiër werd in augustus 2017 opgepakt en beschuldigd van het verkopen van xtc-pillen. Bobridge werd in mei op vier aanklachten schuldig bevonden aan het verstrekken van drugs aan een voormalige vriend. De Australische politie kwam Bobridge op het spoor bij een undercoveractie gericht op dealers van partydrugs. Hij mocht na betaling van borg in vrijheid zijn zaak afwachten. Bobridge, die na seizoen 2016 besloot te stoppen, reed onder andere voor Orica-Green Edge, de Nederlandse ploegen Blanco en Belkin en als laatste voor Trek-Segafredo. Hij won in 2012 en 2016 op de Olympische Spelen zilver op de ploegachtervolging op de baan. Op de weg werd hij drie keer Australische kampioen en één keer Australische kampioen tijdrijden.

07:28 uur: en voormalige gouverneur van de Braziliaanse staat Rio de Janeiro heeft ongeveer 2 miljoen euro betaald om de Olympische Spelen van 2016 naar het land te halen. Dat heeft Sergio Cabral tijdens een rechtszaak donderdag gezegd. Ex-gouverneur Cabral zou tussen de zes en negen leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) geld hebben gegeven om op Rio de Janeiro te stemmen. Tijdens de zaak heeft Cabral de voormalige baas van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) beschuldigt. Lamine Diack zou ongeveer 1,5 miljoen euro hebben geëist van Cabral. De zoon van Diack wilde 500.000 euro. Cabral zit momenteel een gevangenisstraf van bijna 200 jaar uit vanwege corruptie en geld witwassen.

