Schaatsmekka Thialf gered van ondergang

Thialf dreigde zijn deuren te moeten sluiten als er niet snel hulp zou komen vanuit de Rijksoverheid. De financiële gaten werden elk jaar wel gedicht door de provincie Friesland, gemeente Heerenveen, sportkoepel NOC*NSF en de KNSB. Maar er was geen euro gereserveerd voor onderhoud en de aanschaf van nieuwe apparatuur. De situatie was zo nijpend dat een groep succesvolle (ex-)schaatsers onlangs een noodoproep naar Den Haag stuurde. De felle brief, gepubliceerd door De Telegraaf, was ondertekend door prominenten als Sven Kramer, Ireen Wüst, Rintje Ritsma en Mark Tuitert.

Daarin werd gevraagd om een bedrag van twintig miljoen euro voor de komende tien jaar om de structurele problemen te verhelpen. De steun die ze nu daadwerkelijk krijgen, is dus minder dan gehoopt. „Maar dat neemt niet weg dat iedereen rond Thialf hier heel blij mee is”, verzekert De Vries. „Dit geeft veel verlichting en met dit bedrag kunnen ze straks weer gaan bouwen aan de toekomst. De topsporters kunnen hier de komende jaren ook absoluut hun voordeel mee doen. Ze zijn sowieso tot en met de Olympische Spelen van 2026 in Milaan gered. Dankzij deze steun wordt een hoop ellende voorkomen en kunnen de schaatsers ongestoord blijven trainen onder super-omstandigheden.”

De 39-jarige ex-schaatser slaakt een zucht van verlichting: „Er zijn heel wat mensen dag en nacht bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen, en vanuit de politiek heeft met name VVD-kamerlid Rudmer Heerema echt zijn nek uitgestoken voor Thialf. Zij verdienen allemaal lof voor dit behaalde resultaat, waarmee we toch een stukje legacy op de been kunnen houden.”