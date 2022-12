Argentijnse president blijft uit bijgeloof weg bij WK-finale

Sinds de Argentijnse ploeg op het WK van 1990 in het bijzijn van toenmalig president Carlos Menem met 1-0 verloor van Kameroen, blijven staatshoofden van het Zuid-Amerikaanse land liever weg uit WK-stadions.

„Net als miljoenen van mijn landgenoten zal ik thuis genieten van de WK-finale”, twitterde Fernández. „Ik zal dit fantastische moment beleven zoals ik tot nu toe heb gedaan, samen met mijn volk. Op het veld zullen we ons best doen en op de tribunes zullen we geweldige fans hebben. En... bijgeloof is bijgeloof.”

Fernández had ook nog een boodschap voor de Franse president Emmanuel Macron, die wel bij de finale aanwezig is. „Beste vriend, ik waardeer je zeer en wens je het allerbeste voor de toekomst. Behalve zondag. Argentinië is mijn prachtige land”, schreef Fernández op Twitter.