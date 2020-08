Video: Evenepoel zet eerste stapjes na horrorcrash

Zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step plaatste donderdag een filmpje op Twitter waarop te zien is hoe de 20-jarige coureur, met behulp van krukken, in zijn ziekenhuiskamer voorzichtig probeert wat stapjes te maken.

„Hij had vanmiddag voor de glorie moeten koersen op het Belgisch kampioenschap, maar Remco Evenepoel heeft zijn eigen tijdrit”, meldde Deceuninck-Quick-Step bij het fragment. „Aangezien we zijn verbazingwekkende vastberadenheid en wilskracht kennen, zijn we ervan overtuigd dat hij die zal winnen.”

Evenepoel crashte zaterdag op ongeveer 40 kilometer voor de finish. Hij raakte in een afdaling een muurtje waarna hij in een afgrond dook. Het Belgische talent liep daarbij een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op. Maandag werd hij met een privévlucht naar België gebracht. Evenepoel werkt in het ziekenhuis van Herentals aan zijn herstel.