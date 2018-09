Roda JC wil 'één of twee' versterkingen halen

Het blijft bij één of twee aanvallende versterkingen, zei technisch directeur Harm van Veldhoven op FOX Sports. De club uit Kerkrade spande vorig jaar de kroon door in januari negen nieuwe spelers aan te trekken. ,,Vorig jaar was zeer extreem en het heeft weinig opgeleverd. Je brengt de club en de organisatie steeds in de problemen.''

De defensieve aanpak houdt in dat de huidige selectie moet zien te proberen Roda na de winterstop van de laatste plaats in de eredivisie te werken. ,,Ik heb stabiliteit geopperd. We moeten deze jongens het vertrouwen geven en weer iets opbouwen. Dat we met elkaar hard moeten werken behoeft geen discussie, maar als we deze groep verder kunnen ontwikkelen, verwacht ik na de winterstop progressie.''

Van Veldhoven zei verder dat de club geen risico's neemt bij het werven van nieuwe spelers. ,,We gaan geen avonturen aan en kiezen spelers die we vaak hebben gezien en goed hebben bekeken.''