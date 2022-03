Premium Het beste van De Telegraaf

Limburger na moeizame start en corona terug in Catalonië Staat domper Giro-succes Tom Dumoulin in de weg?

Door Hans Ruggenberg

Tom Dumoulin Ⓒ ANP/HH

Tom Dumoulin had op een betere start van het wielerjaar 2022 gehoopt. Na zijn lichtpuntje, de derde plaats in de tijdrit van de UAE Tour, lieten zijn klimmersbenen hem in de steek. Vervolgens hield een coronabesmetting de 31-jarige Limburger uit Strade Bianche. „Tom is weer in training. Hij kan hier mee omgaan”, laat sportief directeur Merijn Zeeman weten.