Amateurvoetbal ziet eerste opzeggingen al binnenkomen: ’Kabinet, wat doe je ons aan?’

Iedereen die het complex van een amateurclub betreedt, moet in het bezit zijn van een coronabewijs. Vergouwen, namens één van de grootste clubs van Nederland: „Dit is een brug te ver. De eerste berichten van mensen die hun lidmaatschap willen opzeggen komen al binnen. Het is toch verschrikkelijk. Wij komen uit een klein dorp en wel bekend is dat een groot deel van onze bevolking niet is gevaccineerd. Die gaan dat nu echt niet doen om bij ons binnen te mogen komen.”

Onmogelijk

In feite komt het er op neer dat voetballers die niet zijn gevaccineerd het spelen onmogelijk wordt gemaakt. „Die conclusie gaat zeker niet te ver”, zegt Vergouwen. „Sommige trainen drie keer in de week en hebben dan op zaterdag een wedstrijd. Denk je echt dat die zich vier keer in de week laten testen? Uitgesloten. Twee jaar hebben we het seizoen niet kunnen afmaken. Nu kan dat wel, maar mogelijk zonder voldoende spelers. En dan heb ik het nog niet eens over scheidsrechters die het complex niet meer op mogen, of ouders van jeugdspelers.”

„Onze club is zes dagen in de week open”, vervolgt Vergouwen. „Dat betekent dat we van 16.00 uur ’s middags tot 22.00 uur ’s avond mensen bij de poort moeten hebben staan om op die pas te controleren. Op zaterdag zijn we al heel vroeg open. Waar haal ik die mensen vandaan? Zou de gemeente er nog een paar hebben? Bovendien zijn vrijwilligers er niet voor opgeleid. Misschien krijgen ze wel met agressie te maken. Dit wil niemand.”