Mourinho wint bij debuut als Spurs-trainer

De Spurs begonnen het duel met The Hammers als de nummer veertien van de Premier League. Door de zege is de verliezend Champions League-finalst met stip gestegen naar plek zes, al kunnen diverse teams de ploeg van The Special One later op de dag nog achterhalen.

Mourinho kon al in derde minuut juichen na een treffer van Harry Kane, al hield het doelpunt vanwege buitenspel geen stand. In de tweede helft was het alsnog raak voor de spits, die na de openingstreffer van Son Heung-min en de 2-0 van Lucas Moura het derde doelpunten van de middag voor zijn rekening nam. Michail Antonio en Angelo Ogbonna zette de thuisploeg in de slotfase nog op 2-3, maar daar bleef het bij.

De aanstelling van Mourinho, die werd gehaald als vervanger van Mauricio Pochettino, lijkt een schot in de roos. Zeker ook omdat Dele Alli zich plots weer liet zien bij de Spurs.

Dele Alli stelde Son Heung-min in staat om Lucas Moura te bedienen bij de 0-2. Ⓒ REUTERS

Mourinho vroeg de middenvelder afgelopen week op de man af of hij daadwerkelijk te maken had met Dele Alli en dat hij niet diens broer voor zich had. Aangezien de Engelsman zich seizoen nog niet had kunnen onderscheiden.

Tegen West Ham United vervulde Alli echter een belangrijke rol bij de eerste twee treffers van de Spurs. Zijn assist bij de 1-0 van Son was saillant genoeg zijn eerste van het seizoen.