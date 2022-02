Medaillespiegel: Nederland ondanks plakloze dag nog steeds vierde

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Noorwegen voert het klassement aan met negen gouden plakken, één meer dan Duitsland en twee meer dan de Verenigde Staten dat via bobsleester Kaillie Humphries goud pakte in de monobob. De Noren zijn ook wat betreft het totale aantal medailles (21 stuks) vooralsnog het meest succesvolle land in China.

Achter Nederland volgen drie landen met vijf gouden medailles: Oostenrijk, Zweden en China. Dinsdag krijgt TeamNL kansen om het aantal van twaalf medailles te verhogen. In de schaatshal gaan beide achtervolgingsploegen op jacht naar eremetaal. De snowboarders Melissa Peperkamp en Niek van der Velden komen in actie in de finale van het onderdeel big air.

Opvallend is de positie van Canada in het medailleklassement. Canada pakte weliswaar al vijftien medailles, maar daarvan was er slechts één goud. Met daarnaast vier keer zilver en tien keer brons neemt Canada de vijftiende plek in.