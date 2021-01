Kabinet komt met steunfonds van 240 miljoen euro voor sport

Ook sportverenigingen hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis waardoor de inkomsten fors zijn gekrompen. Het bedrag maakt deel uit van de uitbreiding van het steunpakket. Het kabinet trekt voor extra financiële hulp aan tal van sectoren in totaal 7,6 miljard euro uit.

„De hele sportsector wordt wederom hard getroffen door de verlenging van de coronamaatregelen. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, welke wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, staat onder druk”, melden de betrokken ministers in een brief aan de Tweede Kamer. „Sectorspecifieke steun is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze sector, ook na deze periode van maatregelen, zijn bijdrage weer kan leveren aan het fit houden en weerbaar maken van de Nederlandse bevolking.”

De bijdrage betekent een verlenging van eerdere steunmaatregelen en wordt verdeeld over de posten Tegemoetkoming Amateursportorganisaties, Tegemoetkoming Verhuurders, Sportaccommodaties en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden. Het is bedoeld als basis voor de ondersteuning van de sportsector in de eerste helft van 2021.

„Uiteraard kan de sportsector ook gebruik maken van de Rijksbrede financiële compensatieregelingen”, melden de ministers verder.

NOC*NSF verwelkomt de extra steun. „Het is goed dat het kabinet onze zorgen over de lokale sportclubs en de sportbonden deelt en expliciet aan sport aandacht besteedt in het nieuwe steunpakket”, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van de sportkoepel. „We zijn al in gesprek met de minister van Sport om er samen voor te zorgen dat deze steun terechtkomt op de plekken waar dat nu het meest nodig is. Vooral ook om ervoor te zorgen dat zodra dat weer kan we de sport krachtig in kunnen zetten om de samenleving weer de broodnodige energie en ontspanning te geven.”

KNVB: ’Dit was echt nodig’

Ook voetbalbond KNVB reageerde verheugd. „Hiermee erkent het kabinet nog maar eens het enorme maatschappelijke belang van het unieke Nederlandse verenigingsleven”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB. „Dit was echt nodig. Door de verlenging van de coronamaatregelen worden voetbalverenigingen ongekend hard getroffen.”