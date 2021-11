Ajax-trainer Erik ten Hag: ’Zakaria Labyad is type dat we missen’

Labyad heeft, zo betoogde Ten Hag in het Mandemakers Stadion, een sportieve meerwaarde. „Hij traint goed, werkt hard, zit bij de groep en is ook belangrijk, omdat hij altijd een rol speelt op de training. En hij kan een goal maken. Dat zag je bij die laatste bal, op lat. En dat heeft eraan ontbroken in de duels met Heracles en Go Ahead. Als we dan wisselen, gebeurt er nog te weinig. Zakaria kan uit het niets scoren. Hij heeft een goede vrije trap en corner, goed gevoel voor positie in het strafschopgebied en een goed schot. Dat type, met de mentaliteit om iets te brengen als de situatie daarom vraagt, missen we nog in de selectie.”

Kudus dit jaar waarschijnlijk niet meer in actie

Daarnaar gevraagd ging Ten Hag ook in op de situatie van Mohammed Kudus. „Het is heel vervelend dat hij weer geblesseerd is geraakt, net nu hij een tijdje fit was, een aantal wedstrijden achter elkaar had gespeeld en tegen Dortmund een heel goede rol speelde. Vooral voor Mohammed zelf is het heel teleurstellend. Hij moet nog verder worden onderzocht, maar het is een serieuze blessure aan zijn ribben, die weleens een tijdje zou kunnen duren. Ik weet niet of het gaat lukken dat hij dit jaar nog in actie komt.”