’Michael van Praag heeft de kans Ajax genadeloos schoon te vegen’

„Michael heeft een gigantisch belangrijke taak. Ik hoop dat hij in deze rol kritisch kijkt. Dit is een kans om de club Ajax genadeloos hard schoon te vegen. Michael is een buitengewoon sympathieke en capabele man, maar moet dat loyale en empathische even van zich af zetten. Kies geen aardige, maar de juiste mensen”, aldus Jansen, die een voorzet geeft.

„In mijn ogen zou Frank Rijkaard de ideale rvc-voorzitter zijn en Marco van Basten de perfecte commissaris technische zaken. Maak Jordi Cruijff technisch directeur en Dennis Bergkamp hoofd opleidingen en laat Winston Bogarde daarin met zijn mentaliteit een belangrijke rol spelen. Met deze rugdekking zou Heitinga prima de Ajax-trainer kunnen zijn. Dit is een goed stel, hoor. Welke échte Ajacied zou dit nou niet toejuichen?”

De nieuw te vormen bestuursraad kan als vertegenwoordiger van 73 procent van de Ajax-aandelen direct invloed uitoefenen op de samenstelling van de raad van commissarissen. Een nieuwe rvc kan ingrijpen in de directie. „Dus moet Van Praag beseffen dat het voetbal terug moet komen in Ajax”, aldus Jansen. „Als je passanten op basis van data spelers laat kopen, sluit dan de hekken van Ajax. Stop er dan maar mee.”

