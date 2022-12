Premium Het beste van De Telegraaf

’Hij werd vermoord en ik heb veel moeten doorstaan in mijn jeugd’ Door burgeroorlog gevormde Modric vergeet zijn opa niet in jacht op WK-succes

Door Jeroen Kapteijns

De sierlijke Luka Modric is ook met zijn 37 jaar nog een van de beste spelers ter wereld én een van de uitblinkers tijdens het WK 2022. Ⓒ Getty Images

DOHA - Generatiegenoten als Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Thiago Silva en Luis Suarez hebben hun laatste kans om nog wereldkampioen te worden verspeeld, maar evenals Lionel Messi is oude strijder Luka Modric nog in de race om op zijn laatste toernooi de grootste prijs in het landenvoetbal bij te schrijven op zijn palmares.