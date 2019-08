’Rentree Messi laat op zich wachten’

Volgens Spaanse media ontbreekt de aan zijn kuit geblesseerde Argentijn ook komend weekeinde tegen Osasuna bij de Catalaanse club. Pas na de interlandperiode kan Messi zijn eerste minuten van het seizoen maken.

Messi traint individueel, maar zijn herstel verloopt trager dan verwacht. Of de sterspeler van Barcelona erop 14 september in en tegen het Valencia van Jasper Cillessen bij kan zijn, is onduidelijk.

Zonder Messi boekte FC Barcelona afgelopen zondag een 5-2 zege op Real Betis. Een week eerder begonnen Frenkie de Jong & co het seizoen met een 1-0 nederlaag bij Athletic Bilbao.