Damiano Caruso imponeert met solozege, Primoz Roglic verstevigt zijn leiding

Het duurde lang alvorens er een ontsnapping wegreed. Na vele mislukte pogingen, van onder meer Wout Poels, reden er elf weg met daarbij een Nederlander Martijn Tusveld. De renner van Team DSM had met Romain Bardet bovendien een ploeggenoot in de gelederen. Ook Damiano Caruso - tweede in de voorbije Giro - en Rafal Majka reden mee.

Veel ruimte kreeg het elftal echter niet, want Ineos opende al vroeg de koers met vooral Dylan van Baarle die beulswerk verrichtte. Op de tweede klim van de dag, de Alto Collado Venta Luisa, trok hij lang op kop, waardoor de voorsprong van de leiders flink verkleind werd. Bovendien spatte de kopgroep uiteen en was het Caruso die er op zo’n zestig kilometer van de streep solo vandoor ging.

Na de lange tweede klim liet Ineos de teugels weer vieren en liep Caruso weer verder weg. Een achtervolgend kwartet, met Majka, Bardet, Geoffrey Bouchard en Julen Amezqueta, volgde op een paar minuten. Aan de voet van de slotklim Alto de Velefique (13,1 kilometer aan 7,2 procent gemiddeld) was de voorsprong van Caruso vijf minuten op het uitgedunde peloton. Van Baarle en Pavel Sivakov gooiden op de slotklim wel weer het tempo de lucht in, maar de ritzege van Caruso kwam niet in gevaar. De Italiaan hield uiteindelijk een dikke minuut over op de eerste achtervolgers.

Op een dikke negen kilometer van de streep werd de finale geopend bij de favorieten. Adam Yates trok ten aanval en kreeg Miguel Angel Lopez en Sepp Kuss mee. Die laatste gold als waakhond voor rodetruidrager Roglic. Nadat de Sloveen op gang getrokken werd door Steven Kruijswijk trok Roglic zelf in de tegenaanval en reed hij op imponerende wijze het gat in een klap dicht naar Yates, Lopez en Kuss.

Yates bleef herhaaldelijk aanvallen, maar het was uiteindelijk Mas die zich ontpopte als de grootste bedreiging voor Roglic. De Spanjaard van Movistar moest in de laatste hectometers nog wat terrein prijsgeven, waardoor Mas nu volgt op een 28 tellen van de leider.