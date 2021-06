Juridische strijd rond transfer Steven Berghuis naar Ajax niet uitgesloten

Premium EK voetbal

Bert van Marwijk: 5-3-2, systeem van de toekomst? Onzin!

Het Nederlands elftal straalde in de tweede helft tegen Noord-Macedonië in een 4–3-3 opstelling. Bert van Marwijk, die met Oranje in dat systeem de WK-finale haalde in 2010, legt tot in detail uit waar de zwaktes en sterktes liggen van 5-3-2 en 4-3-3. Zijn voorkeur is duidelijk.