Roglic verovert Sloveense titel op de weg

Roglic was 10 seconden sneller dan Tadej Pogacar, vorig jaar winnaar van drie etappes in de Vuelta en derde in de eindstand. Matej Mohoric werd derde op 39 seconden.

Enige land ’op tijd’

Slovenië is het enige Europese land dat in de coronacrisis zijn titelstrijd op de geplande datum kan laten doorgaan. In de herziene wielerkalender van de UCI zijn de nationale kampioenschappen verschoven naar het weekeinde van 22 en 23 augustus, een week voor de start van de Tour de France.

Maar Slovenië kon half mei al de maatregelen die waren getroffen om het coronavirus in te dammen, versoepelen. De titelstrijd trok veel toeschouwers, die lang niet allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar langs de weg stonden.