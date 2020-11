ATP Finals: Tsitsipas overleeft wedstrijdpunt, zege Thiem

Tsitsipas beleefde vorig jaar in de O2 Arena het hoogtepunt van zijn loopbaan door de titel te pakken. In de finale versloeg hij Dominic Thiem. Ook die partij werd in de tiebreak van de derde set beslist.

In zijn eerste groepswedstrijd moest Tsitsipas dit jaar zijn meerdere erkennen in Thiem, die door de zege van Tsitsipas zeker is van een plek bij de laatste vier. Donderdag gaat Tsitsipas met Rafael Nadal de strijd aan om een plaats in de halve finales.

Dominic Thiem verslaat Rafael Nadal.

Thiem verslaat Nadal in twee tiebreaks

Dominic Thiem boekte ten koste van Rafael Nadal zijn tweede overwinning. Het werd 7-6 (7) 7-6 (4) voor de Oostenrijkse US Open-kampioen. De partij duurde 2 uur en 26 minuten.

De 27-jarige Thiem benutte na bijna 2,5 uur tennis pas zijn vijfde wedstrijdpunt. Bij een 5-4-voorsprong in de tweede set kreeg hij op de service van Nadal al drie matchpoints. Die werden knap weggewerkt door Nadal. In de tiebreak moest de Spanjaard zich na een onnodige fout met zijn backhand toch gewonnen geven.

Vooral in de tweede set was het niveau van het duel tussen de nummers 2 (Nadal) en 3 van de wereld (Thiem) hoog. Nadal nam een break voorsprong, maar gaf die een game later meteen weer weg na een aantal sensationele punten. Thiem won 86 punten, Nadal vijf minder.

„Wij als tennissers hebben het voorrecht dat we door mogen spelen, maar niet iedereen heeft het zo goed. Ik hoop dat de mensen thuis voor de buis hun zorgen even zijn vergeten en hebben genoten van de wedstrijd”, zei Thiem. „Vooral in de tweede set speelden we beiden erg goed.”