Eindelijk weer zege Willem II in Eredivisie

Gorkem Saglam van Willem II viert de 2-0 tegen VVV-Venlo Ⓒ ANP/HH

TILBURG - Willem II heeft eindelijk weer eens een competitiewedstrijd gewonnen. De Brabantse ploeg versloeg in eigen stadion VVV-Venlo met 2-1. Voor de thuisclub was het pas de tweede overwinning in dit Eredivisieseizoen, na de zege op Heracles Almelo (4-0) van twee maanden geleden.