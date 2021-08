Officieel: Denzel Dumfries heeft droomtransfer naar Inter te pakken

Donderdag vertrok de Oranje-international al naar Italië voor een medische keuring. Een aantal dagen daarvoor leek de transfer nog af te ketsen toen de Italianen met een bod van 11 miljoen euro op de proppen kwamen. PSV wees Inter af, maar zaterdag is de deal dus alsnog beklonken.

„Een mooie stap voor Denzel”, zegt directeur voetbalzaken John de Jong van PSV over de 25-jarige speler. „We hebben aan het eind van het vorig seizoen samen heldere afspraken gemaakt om hem de ruimte voor een transfer te geven. Denzel heeft zich de afgelopen jaren uitstekend ontwikkeld bij PSV en zich naar de club toe altijd professioneel en loyaal opgesteld. Dat verdient waardering.”

PSV haalde met Philipp Mwene al een nieuwe rechtsback in huis. Die lijkt de concurrentieslag te verliezen van Jordan Teze, die vorig seizoen nog centraal in de verdediging speelde. Op zijn oude positie is André Ramalho de onbetwiste nummer één. Teze kan ook als rechtsback uit de voeten en doet het op die positie beter dan Mwene.

Met Dumfries vertrekt na Donyell Malen (Borussia Dortmund) de tweede smaakmaker van vorig seizoen. De Eindhovense club zag ook Pablo Rosario al naar Nice vertrekken. De transferbalans is voorlopig uiterst winstgevend. De verkoop van het drietal levert PSV ongeveer 56 miljoen euro op, terwijl er aan vijf nieuwe spelers 7 miljoen is uitgegeven.

PSV moet nog de markt op. De club wil minimaal een tweede spits halen en een vervanger voor verdedigende middenvelder Rosario. Trainer Roger Schmidt denkt dat er nog wat meer spelers moeten komen nu de club zich al verzekerde van minimaal de groepsfase van de Europa League.