PSV-back Denzel Dumfries op drempel van droomtransfer

Twee dagen geleden leek een transfer van de international nog ver weg. Internazionale kwam met een bod van 11 miljoen euro op de proppen. Dat werd door PSV afgewezen. De Eindhovense club wilde een transfervergoeding zien van tussen de vijftien en twintig miljoen euro.

Naar verluidt is Internazionale inmiddels bereid om vijftien miljoen euro neer te tellen voor de speler die Mino Raiola als zaakwaarnemer heeft. Daar zijn dan wel alle bonussen bij inbegrepen. PSV twijfelde even of het wel met dat bedrag akkoord moest gaan en Dumfries niet gewoon moest behouden, maar de uitdrukkelijke wens van de speler om zijn uitstekende EK te verzilveren woog mee in de beslissing.

PSV haalde met Philipp Mwene al een nieuwe rechtsback in huis. Die lijkt de concurrentieslag te verliezen van Jordan Teze, die vorig seizoen nog centraal in de verdediging speelde. Op zijn oude positie is André Ramalho de onbetwiste nummer één. Teze kan ook als rechtsback uit de voeten en doet het op die positie beter dan Mwene.

Met Dumfries vertrekt na Donyell Malen (Borussia Dortmund) de tweede smaakmaker van vorig seizoen. De Eindhovense club zag ook Pablo Rosario al naar Nice vertrekken. De transferbalans is voorlopig uiterst winstgevend. De verkoop van het drietal levert PSV ongeveer 56 miljoen euro op, terwijl er aan vijf nieuwe spelers 7 miljoen is uitgegeven.

PSV moet nog de markt op. De club wil minimaal een tweede spits halen en een vervanger voor verdedigende middenvelder Rosario. Trainer Roger Schmidt denkt dat er nog wat meer spelers moeten komen nu de club zich al verzekerde van minimaal de groepsfase van de Europa League.