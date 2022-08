Ten Hag boekt eerste grote succes met zege op aartsrivaal Liverpool

Na de twee zeperds in de eerste twee speelronden was deze galavoorstelling van Manchester United even sensationeel als onverwacht. Het publiek stond van de eerste tot de laatste minuut op de banken en om het Nederlandse feestje compleet te maken was het voor Ten Hag prachtig om te zien dat een Ajacied (Lisandro Martinez) en een Feyenoorder (Tyrell Malacia) voorop gingen in de strijd.

De eerste was overal een ‘baas’ en de tweede deed alsof hij nog nooit van ene Mo Salah had gehoord en gooide er vliegende tackles uit alsof hij er punten mee kon verdienen. Maar Ten Hag zelf verdiende ook complimenten voor zijn tactische keuzes onder hoogspanningskabels van 10.000 volt.

Beladen avond

Wat er rond de al jaren toch al beladen wedstrijd allemaal gebeurde, was voldoende voor het script van een thriller of een dramaserie. Los van wat er op het veld stond te gebeuren had er buiten het stadion van Old Trafford een massaal en stevig protest plaats tegen de Amerikaanse eigenaren van Manchester United. De broers Glazer, die de complete club bezitten, moeten in de ogen van de supporters zo snel mogelijk verdwijnen.

Dat is inmiddels zo ver gegaan dat bij elke kraam met United sjaals en petjes, mega-vlaggen worden verkocht waarop de Glazers als clowns worden afgebeeld met de begeleidende tekst: ‘Love United, hate the Glazers’. Dat gif richting de eigenaren, die wordt verweten dat ze een wanbeleid voeren en geen idee hebben hoe een voetbalclub moet worden gerund, kreeg in aanloop naar de wedstrijd zelfs gevolgen voor de voorbereiding van het team van Ten Hag. Bij het hotel waar de ploeg verbleef ontstond een agressieve sfeer waardoor de bespreking heel lastig werd.

Casemiro-show

Terwijl het elftal zich moest voorbereiden op een topwedstrijd, zette de directie van United nog even leuk een Casemiro-show in elkaar op het veld van Old Trafford. De net van Real Madrid voor 70 miljoen euro aangekochte Casemiro hield een complete parade door het stadion met meer dan drie filmploegen achter zich aan. Ook werden de meiden van Sarina Wiegman, die met Engeland Europees kampioen werden, nog even in het zonnetje gezet.

En midden in de warming-up onttrok Cristiano Ronaldo zich bij de ploeg van Ten Hag zich aan alles door bij de zijlijn een gezellig gesprek aan te gaan met United-legende Roy Keane, die voor Sky Sports een voorbeschouwing aan het maken was. Keane én zijn vroegere ploegmaat Gary Neville werden omarmd, de derde Sky Sports-analist Jamie Carragher (ex-Liverpool) werd keihard genegeerd en voor gek gezet.

Ten Hag (r.) denkt er het zijne van. Ⓒ ANP/HH

Sensatie

Dat Ten Hag juist Ronaldo uit zijn elftal kegelde was feitelijk dé sensatie van de dag. De Portugese wereldster moest genoegen nemen met een plek op de bank en Ten Hag durfde zonder schroom voor de wedstrijd te vertellen waarom hij dat deed. ,,Liverpool is een goeie ploeg in balbezet en je moet er bij hen bovenop zitten. Dat kost heel veel energie en in de omschakeling moeten we heel goed zijn…’’, aldus de Nederlandse coach.

Los daarvan zette hij ook zijn aanvoerder Harry Maguire, de man van bijna 90 miljoen, op de bank. Lisandro Martinez, die hij heeft meegenomen van Ajax, behield zijn plaats in het hart van de defensie, terwijl Tyrell Malacia het volste vertrouwen kreeg om te mogen starten tegen niemand minder dan Mo Salah.

Maar in de eerste helft bleken alle keuzes van Ten Hag goed te zijn. Martinez kende zijn beste optreden tot nu toe, Malacia had geen moment last van plankenkoorts en wekte de indruk dat hij in zijn eigen Rotterdamse Kuip speelde, de tactiek met pure snelheid in de voorhoede werkte én Ten Hag durfde Manchester United vooruit te laten voetballen.

Lef en agressie

De beloning voor de lef en de enorme agressie kwam al na een kwartier, toen Jadon Sancho na een prachtige aanval de 1-0 binnenschoot. Dat de thuisclub halverwege niet met 2-0 leidde al, was omdat Anthony Elanga namens United in vrije positie op de paal knalde. De beste kans voor Liverpool werd trouwens ook gecreëerd door Manchester United, want kort voor rust probeerde de nieuwe aanvoerder Bruno Fernandes bij een soort totale black-out de bal in zijn eigen doel te rammen maar tot opluchting van 75.000 fans op Old Trafford stond de ijzersterke Martinez weer als een blok Argentijns beton op de doellijn.

Maar in de tweede helft kwam die tweede, bevrijdende goal er alsnog voor Man United. Wéér met gebruik van snelheid in de voorste linie: de Fransman Martial stuurde Marcus Rashford weg en die maakte het karwei af: 2-0. Ten Hag explodeerde van vreugde op de bank van United en wist dat de hele directie van zijn club een aantal rijen hoger net zo blij voor hem was.

Een kleine tien minuten voor tijd werd het nog ongemeen spannend, nadat Mohamed Salah de aansluitingstreffer maakte. United, dat met krachten had gesmeten, moest alle zeilen bijzetten om niet alsnog tegen de lamp te lopen, maar na vijf lange minuten blessuretijd konden de vuisten van Ten Hag definitief de lucht in.