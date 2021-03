Negen maanden schorsing Dylan Groenewegen, en Nacer Bouhanni?

Premium Wielrennen

Wout van Aert geeft met overwinning signaal af naar Mathieu van der Poel

Zijn imponerende zege in Gent-Wevelgem nam alle twijfels weg over Wout van Aert, bij wie twee dagen eerder in de E3 Prijs nog sprake was van iets dat leek op een inzinking. Wellicht dat juist dat moment de 26-jarige Belg op scherp zette in zijn laatste koers voor de Ronde van Vlaanderen. In de wind-...