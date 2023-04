RKC-spits Michiel Kramer dompelt FC Groningen in rouw

Adviseur Hans Westerhof constateerde dat hij zelden zo’n groot verschil tussen prestaties op de trainingen en in wedstrijden had gezien. Tegen RKC speelden de Groningers lang mee, maar waren een paar ingrepen van trainer Joseph Oosting uiteindelijk toch bepalend. Met name het inbrengen van Julen Lobete na de rust leidde tot de zege, die RKC weer wat dichter bij de play-offs om Europees voetbal brengt.

RKC had een bewogen week achter de rug. Oosting maakte zelf bekend dat hij naar FC Twente gaat vertrekken. Het applaus dat hij kreeg van de spelersgroep raakte hem diep. Daar maakte hij geen geheim van. „Het was een bijzonder moment. Ook al is het een promotie, ik heb het er lastig mee”, zei Oosting, die Peter Uneken meeneemt naar Enschede.

Oosting staat er goed op bij zijn spelers, al kan hij ook hard zijn als het moet. Iliass Bel Hassani zat voor de derde wedstrijd op rij niet bij de selectie. Voor de middenvelder met het aflopende contract is formeel ontslag aangevraagd. Een paar weken geleden werd hij uit de groep verwijderd omdat hij niet in de pas had gelopen. Zakaria Bakkali is weer wel in genade aangenomen en begon op de bank.

Weer een tegenvaller voor Groningen en trainer Dennis van der Ree. Ⓒ Pro Shots

FC Groningen moest het zonder de geblesseerde Jetro Willems stellen. Trainer Dennis van der Ree noemde dat een forse aderlating omdat de linksback sturing geeft aan de jongere spelers in de selectie. Nordin Musampa speelde nu linksback. Het betekende de eerste basisplaats voor de voetballer uit Almere. Op de andere flank verving Damil Dankerlui de eveneens geblesseerde Van Gelderen.

Bij FC Groningen hadden in de aanloop naar de wedstrijd in Waalwijk individuele gesprekken centraal gestaan. „We hebben ons moed ingepraat”, verklaarde Van der Ree, die zijn selectie de spiegel van Sparta voorhield. Die club redde vorig seizoen het vege lijf door een reeks van zeges. Van der Ree had het vooral op de zware reeks wedstrijden voor Emmen gewezen. „We hebben een makkelijker programma. Maar dat telt alleen als we wedstrijden gaan winnen”, aldus de trainer van FC Groningen.

Een zege onder Van der Ree

Dat lukte sinds Van der Ree hoofdtrainer is welgeteld één keer. Onder zijn bewind won FC Groningen alleen van Excelsior. Ondanks een aardige start leek het er ook tegen RKC niet in te zitten. Dat het bij de rust 0-0 stond hadden de bezoekers aan Florian Jozefzoon te danken. Die produceerde op een voorzet van Mats Seuntjens de misser van het jaar. Een meter voor een gapend leeg doel kreeg hij de bal op de hak van zijn linkerschoen.

Met de gelijke stand was Oosting niet tevreden. Hij voerde in de rust twee wissels door en bracht onder meer Julen Lobete in de ploeg. Die raakte de onderkant van de lat alvorens FC Groningen een enorme kans op de openingstreffer leek te krijgen. Daleho Irandust tuimelde over het been van doelman Etienne Vaessen. Geel en een penalty, oordeelde arbiter Sander van der Eijk. De VAR dirigeerde hem naar het scherm. Hij nam beide beslissingen terug.

Ricardo Pepi heeft snel voor de 1-1 gezorgd. Ⓒ Pro Shots

Niet veel later was het 1-0 voor de thuisploeg. Pelle Clement legde de bal vanaf de linkerflank op het hoofd van Michiel Kramer, die met het hoofd zijn negende competitietreffer binnen knikte. Groningen toonde veerkracht. Vier minuten later was het alweer gelijk. Ricardo Pepe bewees bij een voorzet van Musampa zijn kracht in de lucht. Voldoende voor een punt was het niet. Een tuimeling van Jozefzoon leverde nog een strafschop op. Maar tegen Lobete toonde doelman Verrips zich veel te gretig. De Spanjaard ging tegen het gras en de bal op de stip. Kramer schoot zich in een voor hem uitstekend seizoen naar de dubbele cijfers.