Alpine totaal verrast door vertrek Fernando Alonso: ’Las het in persbericht’

Volgens Szafnauer had hij zondagavond nog met Alonso gesproken en de Spanjaard verzekerd dat ze de komende dagen verder zouden gaan praten over een nieuw contract. Om vervolgens op maandag ineens via het persbericht te lezen dat zijn coureur in 2023 voor een ander team zou rijden. „Dat was de eerste bevestiging die ik kreeg. Ik had de geruchten wel gehoord, want zo gaat dat in de paddock.”

Szafnauer zegt op de hoogte te zijn geweest van de interesse van Aston Martin in de diensten van Alonso. Zo zou Alonso samen met Aston Martin-baas Lawrence Stroll samen zijn gezien. „Ik had er vertrouwen in dat het desondanks goed zou komen. Ik heb het hem wel gevraagd, maar hij zei tegen mij: ’Nee, ik heb nog nergens getekend’. Dus nu was ik wel een beetje verrast moet ik zeggen.”

Zekerheid Alonso

De teambaas vertelt aan de Britse pers dat hij Alonso een ’one-plus-plus-deal’ had aangeboden. Een eenjarig contract met eventueel een optie voor nog een jaar dus. Er bestonden binnen de Franse renstal gerede twijfels of hij het gezien zijn leeftijd - hij is 41 jaar - fysiek nog vol zou kunnen houden. „Maar Fernando wilde zekerheid en een meerjarig contract.”

Om te vervolgen: „We waren zeker uit op nog een jaar met hem en als hij zou blijven presteren, zou hij er een jaar bijkrijgen.” Na het verrassende nieuws van maandag heeft hij wel geappt met Alonso, maar gesproken hebben ze elkaar niet meer, nu het zomerstop is in de Formule 1 en de Spanjaard op een bootje in Griekenland zit. „We gaan elkaar spreken, dat komt goed. Ik maak mij bovendien geen zorgen over onze toekomst.”

Piastri

Als opvolger van Alonso is Oscar Piastri in beeld. Sterker nog, Szafnauer is van mening dat Piastri contractueel nu bij Alpine moet gaan rijden, omdat er een stoeltje vrij is. Piastri zou echter al een deal hebben met McLaren, waardoor Daniel Ricciardo mogelijk naar Alpine zou gaan.

„Ik weet niks van een voorcontract met McLaren”, aldus Szafnauer tegenover Autosport.com. „Ik hoor de geruchten ook in de paddock, maar hij heeft tegenover ons contractuele verplichtingen staan.”