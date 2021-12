Egyptische voetbalheld en tv-analist noemt homoseksualiteit ’gevaarlijke ideologie’

„Het gaat tegen de natuur van de mens in”, zo liet hij optekenen op de Qatarese tak van beIN Sports. Aboutrika moedige moslimspelers in de Premier League aan om in actie te komen tegen de regenboogcampagne. „Homoseksualiteit is niet verenigbaar met de islam”, stelde hij. „Het is een gevaarlijke ideologie, die smerig wordt en moslims hebben een rol te vervullen in de uitbanning ervan.”

De honderdvoudig international vindt ook dat de zender in actie moet komen door pas op het moment van aftrappen over te schakelen naar de wedstrijd. Zo zou er zo min mogelijk van de regenboogcampagne in beeld komen. „Als er tijdens de wedstrijd wat gebeurt, dan hebben we daar geen invloed op. Maar zo doen wij er in ieder geval alles aan om die gevaarlijke ideologie niet verder te verspreiden.”

Kick It Out, de Britse organisatie die zich inzet voor inclusiviteit binnen het voetbal, heeft gereageerd op de uitspraken van Aboutrika. „We veroordelen de ongelooflijk homofobe opmerkingen van Aboutrika”, vertelde Chris Paouros, vicevoorzitter van Kick It Out, aan The Guardian. „We zijn buitengewoon teleurgesteld en bezorgd dat beIN Sports heeft besloten dat het gepast is om dergelijke haatzaaiende uitlatingen uit te zenden en dringen er op aan om hiervoor excuses aan te bieden.”

Ook Fare, dat zich inzet tegen discriminatie in het voetbal, hekelt Aboutrika en de zender. „Niemand van beIN Sport deed iets. Hij kreeg de ruimte om de rechten en het bestaan van een hele community te ontkennen.”

Beide organisaties maken zich ook zorgen over het feit dat de uitspreken uitgerekend op de Qatarese tv plaatsvonden. Volgend jaar vindt daar het WK voetbal plaats.