Nat Wilco Kelderman stapt ook tweede slachtoffer van val in Baskenland af

Woods heeft last van een zwaar gekneusde linkerhand en schouder en zegt uit voorzorg de Spaanse rittenkoers te hebben verlaten. Hij mikt op deelname aan de Ardenner klassiekers. In 2018 werd hij tweede in Luik-Bastenaken-Luik, vorig jaar derde in de Waalse Pijl. „Ik ben behoorlijk ontgoocheld”, zegt Woods over zijn opgave. „Ik ben in hele goede vorm, maar ik mag het grotere plaatje niet uit het oog verliezen. Mijn grote doelen liggen in de Ardennen en ik wil niet dat de blessures verergeren. Ik weet dat ik me binnen enkele dagen weer goed zal voelen. Ik zal goed zijn in de Ardennen.”

De vierde etappe van de Ronde van het Baskenland voert het peloton van Vitoria-Gasteiz naar Hondarribia. Onderweg wachten vier beklimmingen, waaronder de bekende Jaizkibel. De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) verdedigt zijn leiderstrui.

Kelderman

De 30-jarige Kelderman stond na de eerste twee etappes op de negende plek in het algemeen klassement. Hij ging in de derde rit samen met de Canadees Michael Woods onderuit bij het nemen van een bocht in een straat, waar ook auto’s langs de weg stonden geparkeerd.

Het was niet de eerste val van Kelderman dit seizoen. Tijdens het trainingskamp van zijn ploeg afgelopen januari in Italië werd de renner aangereden door een auto die uit een zijstraat kwam. Hij liep daarbij een hersenschudding en een wervelbreuk op en kon pas in maart zijn eerste koers rijden. Hij vierde zijn rentree met de vijfde plaats in de Ronde van Catalonië. Kelderman kwam ook dinsdag al ten val in Baskenland.