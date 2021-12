Mathieu van der Poel weet niet of hij Wout van Aert direct al kan volgen

Via zijn ploeg Alpecin-Fenix laat de van een blessure herstelde Nederlandse wereldkampioen weten zich fit te voelen. „Ik train al weer enige weken en de knie houdt zich goed. Ik voel me oké.”

Hij betwijfelt echter of er meteen een overwinning inzit. „Het niveau is hoog, vergelijkbaar met de afgelopen seizoenen. Wout van Aert is al in een zeer goede vorm, indrukwekkend bijna. Ik weet niet of ik al ’de benen’ heb om hem te kunnen volgen. We gaan het zien. Maar in de achtervolgende groep moet ik wel kunnen zitten. En wie weet verbaas ik mezelf wel.”

Vanwege de strengere maatregelen tegen het coronavirus in België wordt de wedstrijd zonder publiek verreden.