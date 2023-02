Real Madrid in stadsderby niet langs tiental Atlético

Real Madrid had vaak de bal voor rust en creëerde wat kansjes, terwijl Atlético afwachtte en amper in de buurt van het doel van Thibaut Courtois kwam. Een schot van Marco Asensio in de openingsfase en een volley van Karim Benzema halverwege de eerste helft waren de enige hoogtepunten tot de rust in een duel dat voor een derby opmerkelijk tam verliep.

Kort na rust kon Benzema net niet goed bij de bal na een voorzet van de aan de linkerkant doorgebroken Vinícius Júnior. Atlético zette iets aan, resulterend in een kans in de 60e minuut voor Antoine Griezmann. Niet veel later was er rood voor de na rust ingevallen Ángel Correa die een elleboog plantte in de buik van Antonio Rüdiger.

Met tien man kwam Atlético wel op voorsprong. De Uruguayaan José María Giménez kopte raak uit een voorzet van Griezmann. Lang hield die marge geen stand. De ingevallen Rodríguez, 18 jaar pas, kopte raak uit een hoekschop van Luka Modric: 1-1.

Zo bleef de marge tussen Real, de nummer 2 in La Liga, en Atlético, dat vierde staat, 10 punten. Koploper Barcelona heeft 8 punten meer dan Real en speelt zondag nog een uitwedstrijd tegen Almería.

Napoli snel klaar met Empoli

Napoli heeft zaterdag de achtste zege op rij geboekt in de Italiaanse voetbalcompetitie. De ongenaakbare koploper won met 2-0 bij Empoli en is weer een stap dichter bij de eerste landstitel sinds 1990.

Empoli hielp Napoli in de beginfase van het duel. Verdediger Ardian Ismajli werkte de bal in de 17e minuut in zijn eigen doel. Na een klein half uur zorgde Victor Osimhen met zijn negentiende doelpunt dit seizoen voor de tweede treffer. De Nigeriaan heeft nu acht competitieduels op rij gescoord. In de Serie A lukte dat deze eeuw verder alleen Cristiano Ronaldo (Juventus), David Trezeguet (Juventus) Fabio Quagliarella (Sampdoria) en Ciro Immobile (Lazio).

Napoli heeft nu 18 punten voorsprong op nummer 2 Internazionale, dat zondag een uitwedstrijd tegen Bologna speelt.

Lijstaanvoerder Racing Genk behaalt eerste zege in drie duels

Racing Genk heeft in de Belgische voetbalcompetitie de eerste zege in drie duels behaald. De koploper won met 3-0 van Oostende, dat op de voorlaatste plaats staat.

Oostende voetbalde in de eerste helft prima mee, maar Genk was behoorlijk efficiënt. Daniel Muñoz opende in de 9e minuut uit een hoekschop de score. Voor de Colombiaanse rechtsback was dat zijn zevende treffer deze competitie. Kort voor rust zorgde aanvaller Mbwana Samatta voor een verdubbeling van de voorsprong.

De Ghanees Joseph Paintsil stelde de zege met de 3-0 in de 73e minuut helemaal veilig voor Genk, dat na 27 wedstrijden 66 punten heeft. Union volgt op 10 punten achterstand. De nummer 2 speelt later op zaterdag tegen Westerlo.