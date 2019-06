Seedorf stap dichterbij achtste finale

Het elftal van bondscoach Clarence Seedorf en assistent Patrick Kluivert speelde zaterdag in het Ismailia Stadium in Egypte gelijk tegen Ghana: 0-0.

Kameroen startte het toernooi dinsdag met een zege van 2-0 op Guinee-Bissau. Komende dinsdag is Benin de laatste opponent in de groepsfase. De nummers 1 en 2 van de zes groepen en de vier beste nummers 3 gaan door naar de volgende ronde.

André Onana van Ajax verdedigde opnieuw het doel van Kameroen, dat titelverdediger is op de Afrika Cup. Ghana was in de 88e minuut dicht bij het winnende doelpunt. Invaller Owusu Kwabena schoot de bal tegen de lat.

Seedorf en Kluivert werden in augustus vorig jaar aangesteld in Kameroen. Drie maanden later moest het land de organisatie van de Afrika Cup 2019 afstaan. De Afrikaanse voetbalfederatie (CAF) maakte zich zorgen over de veiligheid in Kameroen en vond tevens de staat van de infrastructuur en de aangewezen voetbalstadions onvoldoende. In januari werd Egypte als gastland gekozen.