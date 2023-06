Tadej Pogacar maakt na polsbreuk rentree met Sloveense tijdrittitel

Tadej Pogacar tijdens een training eerder deze week. Ⓒ ANP/HH

Tadej Pogacar heeft bij de Sloveense kampioenschappen tijdrijden een geslaagde rentree gemaakt. De 24-jarige wielrenner van UAE Team Emirates was met afstand de sterkste in de wedstrijd tegen de klok over 15,7 kilometer. Nummer 2 Marko Pavlic had ruim 5 minuten meer nodig dan de tweevoudig Tourwinnaar.