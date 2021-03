Loopt Jonas Svensson gratis de deur uit bij AZ? ’We hopen dat hij blijft’

Het contract van de rechtsback loopt komende zomer af en Svensson (28) is vooralsnog niet ingegaan op de avances van AZ om de verbintenis te verlengen. Huiberts probeerde de Noorse international vorig seizoen al te verlengen, maar kreeg toen van Svensson nul op het request. De verdediger zou ook zijn gepolst door Feyenoord, waar Svenssons voormalige trainer Arne Slot komend seizoen voor de groep staat.

Huiberts sluit een overstap van Svensson naar Rotterdam-Zuid uit. ,,Jonas is een heel ambitieuze jongen en heeft aangegeven dat hij graag een stap naar het buitenland wil maken”, aldus de directeur voetbalzaken van AZ.

Toch heeft Huiberts de hoop op een langer verblijf van Svensson in Noord-Holland nog niet opgegeven. ,,Ik heb het idee dat de deur nog niet helemaal dicht zit. Dat idee krijg ik ook van hem. We hopen dat Jonas bij AZ blijft. Het is afwachten.”

