Voormalig FC Twente-aanvoerder Thesker genezen van coronavirus

„Ik was verrast dat ik positief testte, want ik had me vanaf het begin strak aan de voorzorgsmaatregelen gehouden”, zegt de oud-speler van FC Twente in Duitse media.

Het virus zorgde er bij hem alleen voor dat hij naast wat lichte griepverschijnselen zijn reuk en smaak een paar dagen kwijt was.

Thesker speelt sinds 2018 voor de Duitse tweededivisionist Holstein Kiel. Alle spelers van die club gingen na de positieve test van Thesker direct in quarantaine. De verdediger speelde tussen begin 2016 en medio 2018 voor FC Twente. Vlak voor zijn eerste wedstrijd in dienst van de Tukkers werd teelbalkanker bij hem ontdekt. Thesker onderging een operatie en keerde twee maanden later terug op het veld.