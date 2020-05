Belgische arbiters ervaren toenemende homohaat

Een op de zes arbiters heeft het de voorbije twee seizoenen ondervonden. Homofobie komt iets vaker voor in het amateurvoetbal dan in het profvoetbal en de voetbalsupporters zijn de grootste aanstichters. Dat blijkt uit een onderzoek van een student aan de Vrije Universiteit Brussel waarover de krant De Zondag bericht.

De studie is uitgevoerd in opdracht van de Belgische voetbalbond en bestond uit een online enquête onder 1162 scheidsrechters uit alle afdelingen van het Belgisch voetbal. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 16,8 procent van de bevraagde scheidsrechters de afgelopen twee seizoenen is geconfronteerd met homofobie, 45 procent van die groep geeft aan dat discriminatie van homoseksuelen alleen maar toeneemt.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de voetbalfans de grootste aanstichters zijn van homofobie. Een kwart van de scheidsrechters geeft aan dat het altijd die groep is die discrimineert. 13,6 procent van de arbiters wijst ook spelers aan als verantwoordelijken voor homofobe uitlatingen.

De Belgische bond KBVB zegt zich bewust te zijn van de problematiek. „Elke vorm van discriminatie is er een te veel”, aldus een woordvoerster. „We zetten ons samen met alle koepels in om dit tot een absoluut minimum te beperken. Homohaat en andere kwetsende spreekkoren willen we uit de wereld bannen.”