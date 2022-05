Van de Zandschulp naar derde ronde Roland Garros en stuit mogelijk op Nadal

De kans is heel groot dat Van de Zandschulp zich nu mag opmaken voor een clash met gravelkoning Rafael Nadal. De Spanjaard komt later woensdag nog in actie en jaagt in Parijs op zijn veertiende (!) titel.

In de eerste set brak de Nederlander zijn Italiaanse tegenstander bij een stand van 4-4. Hij mocht daarna direct serveren voor de set en ondanks dat hij twee breakpunten moest wegwerken, trok hij de set naar zich toe: 6-4.

In het tweede bedrijf leek de Italiaan orde op zaken te stellen en liep hij al snel uit naar een 5-1 voorsprong. Van de Zandschulp brak terug en maakte er 5-4 van, waarna Fognini zich leek te verstappen. De Italiaan had last van zijn kuit, maar weigerde de handdoek in de ring te gooien. De Nederlander rook bloed en maakte er 2-0 in sets van door de tiebreak naar zich toe te trekken: 6-4, 7-6 (2).

Ondanks de fysieke problemen begon de Italiaan aan de derde set. Van de Zandschulp plaatste hierin als eerste een break en dat bleek de druppel. De Italiaan besloot dat hij toch niet verder kon: 6-4, 7-6, 3-2.

Eerder op de dag lukte het Tallon Griekspoor niet om zich te plaatsen voor de derde ronde. De Nederlander ging in drie sets onderuit tegen Brandon Nakashima. Het werd 7-6 (6) 6-4 6-2 voor de Amerikaan.