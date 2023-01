Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: Koersvast FC Twente een baken van rust in woelige wereld

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Sem Steijn, Ricky van Wolfswinkel en Joshua Brenet (vlnr) zijn dit sterkhouders bij het solide opererende FC Twente. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Bij het behalen van Europees voetbal afgelopen seizoen benadrukte trainer Ron Jans dat er nog flinke stappen gezet moesten worden in de organisatie om van FC Twente weer een structurele subtopper te maken. Desondanks heeft de club uit Enschede zich ook dit seizoen weer gemeld in de slipstream van de traditionele topdrie. Met de ijzersterke defensie en uitmuntende doelman Lars Unnerstall als stevig fundament is FC Twente, dat vrijdag als nummer vijf de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen, een baken van rust en stabiliteit.