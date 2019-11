Dit is het speelschema WK darts: ’Barney’ snel in actie

Michael van Gerwen (l) is bij het WK de titelverdediger en Raymond van Barneveld neemt in Londen afscheid van het darts. Ⓒ PDC

Vanaf vrijdag 13 december wordt er in het Londense Alexandra Palace weer gestreden om de wereldtitel darts en de daarbij behorende hoofdprijs van zo’n 585.000 euro. Michael van Gerwen verdedigt zijn titel en komtals regerend kampioen traditioneel op de openingsavond in actie. In totaal doen er elf Nederlanders mee aan het WK.