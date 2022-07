Schotse oud-doelman Goram (58) overlijdt aan kanker

Goram wordt gezien als een van de beste keepers die Schotland gekend heeft. Hij speelde 43 interlands en deed mee aan de Europese kampioenschappen van 1992 en 1996. Bij het EK van 1996 hield Goram in de eerste groepswedstrijd tegen Nederland de nul (0-0).

Goram maakte in 1991 de overstap van Hibernian naar Glasgow Rangers, waar hij tot 1998 bleef spelen. De keeper kwam tot 260 wedstrijden voor de Rangers, waarmee hij vijf landstitels won en drie keer de Schotse beker pakte. Supporters van Glasgow Rangers verkozen Goram in 1999 tot beste doelman in de geschiedenis van hun club.