Wijnaldum scoort tijdens debuut Van den Berg

In New York, waar het Yankee Stadium het decor was, eindigde de oefenwedstrijd in 2-2. Bij Liverpool maakte Sepp van den Berg kort voor tijd zijn debuut. De van PEC Zwolle overgekomen verdediger kwam in het veld voor Joël Matip. De 17-jarige Van den Berg bleef in de eerste vier oefenwedstrijden aan de kant, omdat hij moest wachten op toestemming van de FIFA.

Wijnaldum nam vlak voor rust de 2-1 voor zijn rekening, op aangeven van Alex Oxlade-Chamberlain. Een kwartier voor tijd werd Wijnaldum gewisseld, evenals Virgil van Dijk.

Voor Liverpool was het de derde en laatste oefenwedstrijd op Amerikaanse bodem. De winnaar van de Champions League verloor van Borussia Dortmund (3-2) en Sevilla (2-1). Liverpool begint het seizoen op 4 augustus met de wedstrijd om het Community Shield tegen landskampioen en FA Cup-winnaar Manchester City.