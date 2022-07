VIDEO Mavi Garcia op ultieme pechdag aangereden door eigen ploegauto

Door onze Telesportredactie

Mavi Garcia van haar fiets gemaaid door haar ploegleider. Ⓒ Screenshot

In grote rondes hebben etappes over kasseien en onverharde wegen vrijwel altijd een paar flinke slachtoffers. Woensdag was het grootste slachtoffer in de Tour de France Femmes Mavi Garcia.