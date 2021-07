Pablo Rosario krijgt van PSV toestemming om transfer af te ronden

Beide clubs moeten er nog wel uitkomen. De Eindhovense club zou vooralsnog niet bereid zijn om het tot 2023 doorlopende contract van Rosario voor naar verluidt 4 miljoen euro af te laten kopen. Dat was echter geen beletsel om Rosario niet mee te nemen. PSV, dat eerder Donnyell Malen zag vertrekken, maakte al eerder bekend dat het een opvolger gaat zoeken voor de middenvelder.

Rosario, die op 16 oktober 2018 tegen België zijn interlanddebuut maakte, kan bij PSV niet meer op een basisplaats rekenen. Op het middenveld moet hij Davy Pröpper en Marco van Ginkel voor zich dulden. In het thuisduel met Galatasaray kreeg Rosario een invalbeurt. Hij speelde een minuut. Dat lijkt zijn laatste minuut voor PSV geweest te zijn.

Rosario, afkomstig uit Amsterdam, speelde in de jeugd van DWS, Feyenoord en Ajax. Ook kwam hij uit voor Almere City. In 2016 verhuisde hij naar Jong PSV. In Eindhoven hoorde hij een jaar later al tot de A-selectie.

Derde Nederlander

Tijdens de twee dagen die PSV na het thuisduel met Galatasaray vrijaf had, werd Rosario in Nice gesignaleerd. Hij zou er na Justin Kluivert en Calvin Stengs de derde Nederlander worden. Ook voormalig Ajax-speler Kasper Dolberg staat bij de Franse club onder contract.

Behalve Rosario maakt ook Mo Ihattaren de reis naar Istanbul niet mee. Hij meldde zich zondag ziek en ontbrak op het trainingsveld. Ihattaren kreeg in de laatste serieuze wedstrijd van PSV tegen Galatasaray geen speelminuten. Doelman Yvon Mvogo is weer terug in de selectie. Datzelfde geldt voor Bruma, die een transfer naar Besiktas zag afketsen.

Behalve Rosario en mogelijk Bruma, Denzel Dumfries en Ihattaren, zal ook Erick Gutierrez mogelijk nog vertrekken. De Mexicaan werkt voor zijn land momenteel het toernooi om de Gold Cup af en is daarin succesvol. Gutierrez voegde zich in 2018 bij PSV, maar speelde sindsdien nog maar 39 wedstrijden in de Eredivisie. Vaak fungeerde hij als invaller.