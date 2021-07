Video: Lionel Messi verrast 100-jarige fan met videoboodschap

Hernán schrijft al jaren lang ieder doelpunt van de Argentijnse voetballegende op in een notitieboekje. Hij heeft geen televisie, internet of computer, maar belt na iedere wedstrijd van Barcelona of Argentinië steevast zijn kleinzoon Julián Mastrángelo om te vragen of Messi heeft gescoord. Mastrángelo besloot de traditie van zijn opa op sociale media te delen en ging al snel viral met zijn verhaal.

Het bericht bereikte ook Messi en hij besloot zijn superfan een videoboodschap te sturen. „Hallo Hernán, ik hoorde over je notitieboekje waarin je al mijn goals opschrijft. Ik wil je een hele dikke knuffel sturen en je bedanken voor het werk dat je doet. Ik wens je het beste”, klonk het in de video.

Hernán kon amper geloven dat het filmpje echt was. „Vertel me niet dat dit de echte Messi is”, stamelde de ontgoochelde fan. „Het is hem echt en hij heeft speciaal voor jou deze video opgenomen”, reageerde zijn kleinzoon enthousiast.