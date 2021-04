Hoe Ronald Koeman en Zinedine Zidane topclubs weer naar hun hand zetten

Video

‘Ajax-fans smeekten me thuis te blijven, maar ik ga naar Rome’

Een pijnlijke nederlaag voor Ajax in de Europa League tegen AS Roma. Herpakken de Amsterdammers zich tegen RKC? En wat doen PSV, AZ, Vitesse en Feyenoord in de strijd om plek 2? Chef voetbal Valentijn Driessen blikt in Kick-Off vooruit op een nieuwe speelronde in de Eredivisie.