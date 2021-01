Racetalent Thomas ten Brinke (15) debuteert in nieuwe raceklasse

Autosport

Ferrari maakt geen keuze tussen Charles Leclerc en Carlos Sainz

Ferrari benoemt geen kopman voor het komende seizoen in de Formule 1. Carlos Sainz en Charles Leclerc krijgen alle ruimte om voor hun eigen kansen te gaan, zei teambaas Mattia Binotto van de Italiaanse renstal. „Ze zijn vrij om tegen elkaar te racen. In de contracten is niets opgenomen over een kopm...