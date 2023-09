Moet Remco Evenepoel na coronabesmetting weer vrezen voor virus?

AMSTERDAM - Het was een zo goed als perfecte dag voor Jumbo-Visma. De tactiek om rodetruidrager Remco Evenepoel een loer te draaien pakte goed uit, met een dikke bonus in de vorm van ritwinst van Sepp Kuss. De Amerikaan van de Nederlandse miljoenenploeg was de sterkste in de zesde etappe en bleef acht tellen verwijderd van de leiderstrui, die om de schouders ging van Lenny Martinez. Jonas Vingegaard en Primoz Roglic voerden achter hun ploegmaat Kuss een showtje op, door Evenepoel op de lastige slotklim Pico del Buitre te lozen.

Remco Evenepoel kreeg een tik in de zesde etappe. Ⓒ ANP/HH