Max Verstappen: ’Moeilijk om juiste balans te vinden’

„De start van die laatste ronde was goed, maar daarna maakte ik wat kleine foutjes. Dat was niet ideaal. Over het algemeen worstelde ik een beetje met het vinden van de juiste balans over één ronde. Dit was niet wat ik wilde, maar als team hebben we vanaf een tweede en derde plek een goede kans zondag. Over één rondje lijken we iets tekort te komen, maar in de longrun is onze auto normaliter goed.”

Ook teamgenoot Pérez sprak van een niet ideale kwalificatie. Hij stond voor zijn laatste ronde langer dan gepland in de garage, waardoor de Mexicaan zelf helemaal in niemandsland reed. „Of het goed genoeg was geweest voor pole position weet ik niet, maar het scheelt zeker een paar tienden”, aldus Pérez, die bijna drie tienden langzamer was dan Leclerc.

Voor de Monegask was het al zijn vierde pole op rij. „Deze had ik niet verwacht, zeker nadat we in Q1 en Q2 achter Red Bull stonden. In de laatste ronde kwam alles bij elkaar. Ik ben benieuwd naar de race. Sinds we een upgrade hebben meegenomen in Barcelona is onze auto verbeterd, ook wat snelheid in de race betreft.”