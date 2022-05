Infantino laat wenkbrauwen fronzen: ’FIFA is niet de politie van de wereld’

De arbeidsomstandigheden van de migranten die in Qatar hebben gewerkt aan de WK-stadions zijn al tijden het onderwerp van gesprek. Infantino vindt juist dat de arbeiders trots moeten zijn en spreekt van een „positieve sociale verandering.”

„Als je iemand werk geeft, zelfs onder zware omstandigheden, dan geef je hem waardigheid en trots. Het is geen liefdadigheid. Je gaat niet iemand iets geven en zeggen: ’Blijf maar. Ik geef je iets en ik voel me goed’.”

Infantino wilde ook niets weten van ruim zesduizend doden bij de bouw van stadions in Qatar. De Zwitser sprak over drie doden. „Zesduizend mensen zijn mogelijk omgekomen bij andere werkzaamheden. De FIFA is niet de politie van de wereld en verantwoordelijk voor alles wat op de wereld gebeurt. Maar dankzij de FIFA en dankzij het voetbal zijn we in staat de situatie van alle 1,5 miljoen arbeiders in Qatar aan te pakken.”