De Vries in Formule E: ’Ik ben een uitzondering’

Nyck de Vries (l.) krijgt met Stoffel Vandoorne (tweede van rechts) een collega die terugkeert uit de Formule 1. Ⓒ FOTO Daimler AG

FRANKFURT - Nyck de Vries kan zichzelf recht in de spiegel aankijken. Natuurlijk begrijpt de 24-jarige autocoureur, bijna kampioen in de Formule 2, de scepsis. Waarom promoveert hij niet naar het walhalla van de sport, de Formule 1? Hij legt zelf haarfijn uit waarom. Mercedes biedt hem als fabrieksrijder voor het kersverse elektrische raceteam alsnog een geweldige kans in zijn carrière.